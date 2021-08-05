تراند الفن: ذروة الموجة الحارة.. 5 طرق لتجنب الارتفاع الكبير في الحرارة

كتب- محمد نصار:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن كافة الأنحاء تشهد اليوم طقسا شديد الحرارة يزيد عن الأيام الماضية بحوالي درجة إلى درجتين حيث من المتوقع أن تسجل القاهرة 42 درجة وجنوب الصعيد 45 درجة في الظل.

ووجهت هيئة الأرصاد، مجموعة من النصائح للوقاية من أضرار الحر الشديد في ظل هذه الأجواء:

– أن تحافظ على مستوى مناسب من الترطيب؛ مما يعني أنك ستحتاج إلى استهلاك المزيد من الماء والسوائل الطبيعية أكثر مما تفعل عادة عندما يكون الجو حارًا.

– في أوقات الحر الشديد؛ احرص على تناول الأطعمة الطازجة التي لا تتطلب استخدام الفرن أو الموقد للتحضير.

– العطش هو أول علامة للجفاف؛ فيجب أن تشرب كميات كافية من السوائل قبل أن تشعر بالعطش للوقاية من الجفاف في الحر الشديد.

– لا تأكل وجبات كبيرة غنية بالبروتين؛ لأنها يمكن أن تزيد من حرارة التمثيل الغذائي وتدفئ الجسم.

– يجب أن تكون قادرا على التعرف على أعراض الأمراض المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة، وحالات الطوارئ الحقيقية المتعلقة بارتفاع الحرارة، مثل “التشنجات الحرارية، طفح الحرارة، الإنهاك الحراري، ضربة الشمس”، واتصل بالإسعاف، وحاول تبريد جسمك إلى أن تصل المساعدة لك.​