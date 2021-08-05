تراند الفن: تقنية الفيديو تظهر في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 5 أغسطس 2021 01:12 مساءً - مصراوي – د ب أ:

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اليوم الخميس عن تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) خلال مباريات تصفيات أوروبا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 المقرر إقامتها في قطر، وذلك ابتداء من الشهر المقبل.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أنه بعد الإشادة واسعة النطاق التي حظي بها (فار) في منافسات أمم أوروبا (يورو 2020)، فإن (يويفا) يأمل في الحفاظ على تلك المعايير في تصفيات المونديال، في الوقت الذي تنتهي فيه مرحلة المجموعات في شهر تشرين ثان / نوفمبر المقبل.

وعلى عكس ما حدث في منافسات أمم أوروبا، حيث تم وضع تقنية (فار) في مقر (يويفا) في مدينة نيون السويسرية، فإن التقنية ستتواجد في الملعب الذي يستضيف أي مباراة في التصفيات.

وكان (يويفا) يأمل في إدخال تقنية (فار) في منافسات التصفيات في وقت مبكر، لكن الصعوبات اللوجستية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد تسببت في تأجيل ذلك.