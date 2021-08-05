تراند الفن: السر في العامل.. كشف لغز سرقة مبلغ مالي خاص بمحل ملابس بالقاهرة

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 5 أغسطس 2021 01:12 مساءً - كتب- علاء عمران: كشفت مباحث القاهرة برئاسة اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، ملابسات اختلاق واقعة سرقة مبلغ مالى من أحد الأشخاص، وإعادة المسروقات تلقى قسم شرطة قصر النيل بلاغا من عامل بمحل ملابس بمحافظة الإسكندرية – مقيم بدائرة قسم شرطة المعادي بالقاهرة؛ يفيد بأنه حال سيره بدائرة القسم فوجئ بشخصين يستقلان دراجة بخارية “بدون لوحات معدنية ” قام أحدهما بخطف حقيبة بلاستيكية بداخلها مبلغ مالي ولاذا بالفرار. وقرر بأن المبلغ المالي المُشار إليه خاص بمالك المحل عمله وأنه كان في سبيله لتسليمه لأحد الأشخاص بميدان رمسيس. بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين عدم صحة رواية المُبلغ، وبإعادة مناقشته عدل عن أقواله، وأقر بالاستيلاء على المبلغ المالي واختلاق الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط الحقيبة المستولى عليها وبداخلها المبلغ المالي بمكان إخفائها بالعقار محل سكنه. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصراوى وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.