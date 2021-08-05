تراند الفن: يحيى خالد باكيا: فخور بما حققناه.. وهانرجع مصر بالبرونزية

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 5 أغسطس 2021 01:12 مساءً - كتبت- منة عمر:

أكد يحيى خالد لاعب المنتخب الوطني لكرة اليد، أنه يرى أن فريقه كان يستحق الأفضل، مضيفًا أنه فخور بما حققوه خلال دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020”.

وخسر المنتخب المصري أمام نظيره الفرنسي بنتيجة 27-23 في نصف نهائي أولمبياد طوكيو، لينتظر الخاسر من مواجهة الدنمارك وإسبانيا في مباراة تحديد المركز الثالث وصاحب الميدالية البرونزية.

وخلال تصريحات عقب المباراة لشبكة “بي ان سبورتس”، تحدث خالد باكيًا وقال: “قدمنا مباراة كبيرة أمام فرنسا، أهدرنا الكثير من الأهداف، لكنني فخور بفريقي وبما وصلنا له خلال الدورة”.

وتابع: “ننتظر التتويج بالميدالية البرونزية، نحن نستحقها، قدمنا مباراة جيدة أمام منتخب كبير”.

وأتم: “علينا التركيز جيدا في المباراة الأخيرة وإن شاء الله نعود لمصر بميدالية”.