تراند الفن: إقبال ضعيف على شراء الملابس مع بداية الأوكازيون الصيفي

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فنون - كتب امير التهامي في الخميس 5 أغسطس 2021 01:12 مساءً - كتبت- شيرين صلاح:
قال محمود الداعور عضو شعبة الملابس غرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن الإقبال ضعيف على شراء الملابس حتى الآن رغم بدء فترة الأوكازيون الصيفي.
وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية أعلنت بدء الأوكازيون الصيفي اعتبارًا من الاثنين الماضي الموافق 2 أغسطس ولمدة شهر.
وأضاف الداعور، أن التخفيضات على الملابس هذا العام تتراوح بين 5% وتصل حتى 70% على حسب القطعة، مشيرا إلى أن هدوء المبيعات سببه ارتفاع درجات الحرارة وعدم إقبال المستهلكين على المحلات.
وكان الداعور قال في وقت سابق، إن مبيعات الملابس خلال الفترة الماضية شهدت انخفاضا، مشيرا إلى أن موسم عيد الأضحى لم ينجح في تحريك مبيعات المحلات.
وتوقع الداعور أن يزيد الإقبال على شراء الملابس خلال الفترة المقبلة ما يسهم في تحسن مبيعات المحلات.
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