تراند الفن: الخارجية الروسية: البحر الأسود أصبح منطقة مواجهة خطيرة بسبب الناتو

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 5 أغسطس 2021 01:12 مساءً - موسكو- (د ب أ):

أعلن يوري بيليبسون، مدير الدائرة الأوروبية الرابعة بوزارة الخارجية الروسية، أن البحر الأسود يتحول إلى منطقة مواجهة عسكرية خطيرة، مشيرا إلى أن تدريبات حلف شمال الأطلسي (ناتو) هناك تثير النزاعات.

ونقلت قناة “روسيا اليوم”، قوله: “يؤسفنا أن نقول إن البحر الأسود يتحول في الوقت الراهن من منطقة سلام وحسن جوار إلى منطقة مواجهة عسكرية خطيرة. ومن الواضح تماما أن التدريبات المماثلة تثير حالات الصراع بدلا من منعها”.

وأكد أن روسيا ستواصل اتخاذ إجراءات تهدف إلى ضمان أمنها باستخدام الآليات الدبلوماسية وغيرها.

وأضاف: “لقد حذرنا أكثر من مرة من أن تصعيد التوتر العسكري السياسي بالقرب من حدودنا يحمل طابع المواجهة”.

وجرت في البحر الأسود في الفترة ما بين 28 يونيو و10 يوليو الماضي مناورات عسكرية بحرية شاركت فيها أوكرانيا والولايات المتحدة وكندا بريطانيا وهولندا ورومانيا وبلغاريا واليونان وتركيا ولاتفيا. وبالتزامن، أجرت روسيا هي الأخرى تمارين في المنطقة.