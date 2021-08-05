تراند الفن: 3 شركات ألمانية تقتنص نصيب الأسد في سوق السيارات المستوردة بكوريا الجنوبية

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 5 أغسطس 2021 01:12 مساءً - سول – (د ب أ):

أظهرت بيانات جمعية مستوردي وموزعي السيارات في كوريا الجنوبية الصادرة اليوم الخميس، هيمنة السيارات الفارهة على سوق السيارات المستوردة في كوريا الجنوبية.

وبحسب البيانات تستحوذ السيارات الفارهة التي تنتجها شركات أودي وبي.إم.دبليو ومرسيدس على نحو ست من كل عشر سيارات مستوردة تباع في كوريا الجنوبية خلال الشهر الماضي.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن الشركات الثلاث باعت خلال الشهر الماضي 15737 سيارة بما يمثل 5ر64% من إجمالي مبيعات السيارات المستوردة في كوريا الجنوبية خلال الشهر الماضي.

وكانت سيارتا مرسيدس بنز إي 250 الصالون وإي 220 دي فور ماتيك الصالون هما الأكثر مبيعا من بين السيارات المستوردة خلال الشهر الماضي.

واحتلت شركتا مرسيدس بنز وبي.إم.دبليو المركزين الثالث والرابع في قائمة الشركات الأكثر مبيعات في سوق السيارات الكورية الجنوبية على الإطلاق بعد هيونداي موتور وكيا كورب الكوريتين الجنوبيتين.

يرى مراقبو الصناعة أن السيارات الألمانية نجحت في جذب المستهلكين الشباب من خلال استراتيجية التسعير التنافسي وقوة العلامة التجارية القوية، ما سيشكل تحديًا أكثر صعوبة للمنافسين الكوريين والأجانب الآخرين.

ونقلت يونهاب عن كيم بيل-سو الأستاذ في دراسات السيارات في كلية دايليم الكورية الجنوبية القول إن “العلامات التجارية للسيارات الألمانية تكتسب شعبية وسط قاعدة أوسع من المستهلكين ليس فقط من خلال السيارات الفاخرة ولكن أيضًا الطرز ذات الأسعار المعقولة في السوق المحلية”.

يأتي الأداء القوي للسيارات الألمانية في تناقض صارخ مع كفاح سيارات الفروع الكورية لثلاث شركات سيارات أجنبية، تنتج علامات تجارية ضخمة في المصانع المحلية.

فقد باعت الوحدات الكورية لشركات جي إم كوريا و رينو سامسونج موتورز وسانج يونج موتور ما يبلغ مجموعه 15496 سيارة يوليو الماضي، لتأتي خلف العلامات التجارية الألمانية.