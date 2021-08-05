تراند الفن: ألقى بنفسه من الطابق العاشر.. انتحار شاب في المرج

كتب- محمود سعيد:

انتحر شاب بإلقاء نفسه من الطابق العاشر لعقار في منطقة عزبة النخل بالمرج.

تلقى قسم شرطة المرج بلاغًا من الأهالي بانتحار شاب في العقد الثالث من العمر، بأن ألقى نفسه من الطابق العاشر لمنزله في شارع ترعة التوفيقية بعزبة النخل.

على الفور، انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وتم نقل المتوفى إلى المشرحة.

وصرحت النيابة بتشريح جثة المتوفى لبيان أسباب الحادث وملابساته، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، كما طلبت استدعاء أهليته لسماع أقوالهم حول الواقعة.