تراند الفن: «حقوق الإنسان»: السجن 15 عاماً وغرامة مليون ريال عقوبة الاتجار بالبشر

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 5 أغسطس 2021 11:10 صباحاً - حذرت هيئة حقوق الإنسان، اليوم الخميس، من الاتجار بالأشخاص، موضحة عقوبتها.

وأشارت الهيئة خلال مقطع فيديو عبر حسابها على “تويتر”، إلى أن الاتجار بالأشخاص هو استخدام شخص أو إلحاقه أو نقله أو إيواؤه أو استقباله من أجل إساءة استغلاله.

وأضافت: يعاقب كل من ارتكب جريمة اتجار بالأشخاص بالسجن لمدة تصل إلى 15 سنة أو بغرامة مالية تصل إلى مليون ريال.

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