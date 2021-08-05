تراند الفن: وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى مشروع البحر الأحمر

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 5 أغسطس 2021 09:12 صباحاً - أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع البحر الأحمر السياحي.

وأبرزت شركة البحر الأحمر، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير المراقبة البيئية وتحسينها.

– المدير التنفيذي للعمليات البيئية.

– مدير إنشاءات أول.

– أخصائي معلومات المشروع.

– مدير تجاري مساعد.

– مدير أول عمليات الأمن.

– مدير أول التسليم الأمني.

– مدير الإنشاءات.

– مدير أول معلومات المشروع.

– محاسب.

– مدير مشروع.

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