تراند الفن: مصر في طوكيو.. الصاوي يودع الأولمبياد بخسارة ثالثة في الكاراتيه

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 5 أغسطس 2021 09:12 صباحاً - أدمن ‏19 دقيقة مضت رياضة عربية وعالمية 11 زيارة

القاهرة – (مصراوي): ودّع اللاعب المصري علي الصاوي منافسات الكاراتيه بعد تلقيه ثلاث هزائم في دورة الألعاب الأوليمبية “أولمبياد طوكيو 2020”. وخسر الصاوي مباراته الرابعة أمام بطل كازاخستان دراخان أسديلوف بنتيجة 3-1 ليحتل المركز الثالث في المجموعة الاولي ويفشل في التأهل للدور نصف النهائي. الصاوي خسر مباراته الأولى من بطل اليابان بنتيجة 4-3، ثم خسر من بطل تركيا بنتيجة 4-1، قبل أن يفوز على بطل أذربيجان بنتيجة 1-0.

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