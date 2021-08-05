تراند الفن: اليوم.. “الأوقاف” توزع 20 طنا من لحوم الأضاحي

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فنون - كتب امير التهامي في الخميس 5 أغسطس 2021 09:12 صباحاً - أدمن 28 دقيقة مضت أخبار مصر 11 زيارة
توزع وزارة الأوقاف اليوم الخميس، (20) طنًّا من لحوم الأضاحي على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات: (القاهرة– المنيا– البحيرة- الغربية- الفيوم- دمياط )، بواقع ( 4 ) أطنان لكل من محافظات ( المنيا – البحيرة – الغربية – الفيوم ) و( 2 ) طن لمحافظتي (القاهرة – دمياط )، وذلك للأسبوع الثاني من بدء مرحلة التوزيع.
يأتي ذلك في ضوء الإسهام المجتمعي لوزارة الأوقاف ومن خلال مشروع أضاحي الأوقاف.
وبذلك يصل إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه ( 250 ) طنًّا من اللحوم بمحافظات ( القاهرة– الجيزة – القليوبية – المنوفية – الإسكندرية– بني سويف– الفيوم – الشرقية – الغربية – المنيا- البحيرة – الإسماعيلية- أسيوط-سوهاج- قنا-الدقهلية-كفر الشيخ- دمياط-أسوان– شمال سيناء – الأقصر– جنوب سيناء – السويس- بورسعيد- البحر الأحمر- الوادي الجديد- مطروح).
وفي سياق متصل أكدت غرفة العمليات بوزارة الأوقاف على التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، كما أكدت على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.
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