تراند الفن: علي الصاوي يخسر المباراة الأولى بمنافسات الكاراتيه

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 5 أغسطس 2021 09:12 صباحاً - أدمن ‏48 دقيقة مضت رياضة عربية وعالمية 13 زيارة

طوكيو في 5 أغسطس /أ ش أ/

خسر المصري علي الصاوي في أول مباريات دور المجموعات بمنافسات الكوميتيه برياضة الكاراتيه في دورة الألعاب الأولمبية ” طوكيو 2020″.

وخسر الصاوي، في مباراته الأولى من بطل اليابان ناوتو ساجو بنتيجة 4-3، وسيلعب مواجهته الثانية أمام التركي إيراي سامدان.

ويلعب علي الصاوي ضمن المجموعة الأولى لوزن 67 كجم ويشهد هذا الوزن مشاركة 11 لاعبا تم تقسيمهم على مجموعتين، حيث جاء الصاوي في المجموعة الأولي وسوف يخوض “الصاوي” الدور الأول بنظام الدوري.

ويتأهل أول وثاني من كلا المجموعتين إلى الدور نصف النهائي وبالتالي يضمن اللاعبين الأربعة المتأهلين الفوز بميدالية برونزية على أقل تقدير وفي نصف النهائي يلعب متصدر كل مجموعة مع وصيف المجموعة الاخرى والفائز ينتقل للنهائي والذي يُلعب في نفس اليوم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصراوى وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.