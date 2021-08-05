تراند الفن: ضياء جودة يخسر من المصنف الأول عالميا بالمصارعة في أولمبياد طوكيو

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 5 أغسطس 2021 09:12 صباحاً - أدمن ‏33 دقيقة مضت رياضة عربية وعالمية 11 زيارة

طوكيو /أ ش أ/ ودع ضياء الدين جودة دور الـ16 بمنافسات المصارعة الحرة وزن 125 كيلو جراما في دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020”.

وخسر ضياء فجر اليوم /الخميس/أمام المصنف الأول عالميا الجورجي جينو بنتيجة 11/صفر بعدم التكافؤ، لينتظر ضياء تأهل الجورجي للنهائي حتي يتمكن من خوض مباريات الترضية.

كان محمد إبراهيم كيشو لاعب منتخب مصر للمصارعة الرومانية ميدالية برونزية ثالثة لمصر بعد برونزيتين هداية ملاك وسيف عيسي في التايكوندو.

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