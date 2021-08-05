تراند الفن: مصطفي حسين يحتل المركز الثامن بمنافسات دفع الجلة بالأولمبياد

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 5 أغسطس 2021 09:12 صباحاً - أدمن ‏ساعة واحدة مضت رياضة عربية وعالمية 15 زيارة

طوكيو /أ ش أ/ أنهى المصري مصطفي حسين منافسات دفع الجلة بألعاب القوي في المركز الثامن برمية 20.37 متر في دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020”.

وحقق مصفي المركز الثامن من أصل 12 لاعبا، حيث حقق حسين في المحاولة الأولى 20.51 متر وفي المحاولة الثانية 20.73 متر ولم ينجح في المحاولة الثالثة والرابعة وفي المحاولة الخامسة حقق 20.63 متر وفي المحاولة السادسة 20.73 متر.

وكان مصطفى عمرو قد تأهل لنهائي دفع الجلة، بعد احتلاله المركز الثالث من أصل 16 لاعبا شاركوا في التصفيات بالمجموعة الأولى، محققاً مسافة قدرها 21,23 متر، وهو أفضل إنجاز شخصي حققه خلال مشواره.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصراوى وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.