تراند الفن: عمرو رضا يخسر في الدور ربع النهائي للمصارعة بالأولمبياد

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 5 أغسطس 2021 09:12 صباحاً - أدمن ‏ساعة واحدة مضت رياضة عربية وعالمية 15 زيارة

طوكيو /أ ش أ/ ودع المصري عمرو رضا الدور ربع النهائي لمنافسات المصارعة الحرة في وزن 74 كجم في دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020”.

وخسر رضا صباح اليوم الخميس أمام دانياري كايسنوف بطل كازاخستان المصنف الثاني عالميا بنتيجة 8-5، ليخفق البطل المصري في التأهل للدور نصف النهائي وينتظر وصول دانياري للنهائي، لخوض دور الترضية للمنافسة علي ميدالية برونزية.

وكان عمرو رضا قد حقق الفوز علي كامييل ريبياك بطل بولندا في مباراة ثمن النهائي بنتيجة 6-1 ليصعد إلى ربع نهائي منافسات المصارعة الحرة.

وكان محمد إبراهيم كيشو قد توج أمس بالميدالية البرونزية الثالثة لمصر بأولمبياد طوكيو في وزن 67 كجم بمنافسات المصارعة الرومانية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصراوى وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.