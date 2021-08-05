تراند الفن: عبير صبري تنشر صور من رحلتها في بيروت

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 5 أغسطس 2021 07:10 صباحاً - أدمن ‏45 دقيقة مضت أخبار الفن والفنانين 12 زيارة

كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة عبير صبري صور لها، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”. وظهرت “صبري” في الصور بإطلالة كاجوال على شاطئ البحر، خلال تواجدها في بيروت. وكانت آخر أعمال الفنانة عبير صبري مسلسل “موسى” الذي عرض ضمن سباق دراما رمضان المنصرم. والمسلسل بطولة الفنان محمد رمضان، رياض الخولي، هبة مجدي، وسيد رجب، عارفة عبدالرسول، تارا عماد، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة. كما تواصل عبير صبري تصوير فيلم “ليلة العيد”، وهو من إخراج سامح عبد العزيز، إنتاج أحمد السبكي.



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