تراند الفن: مصطفى عمرو ثامن دفع الجُلة.. وأمريكي يكسر الرقم الأولمبي 3 مرات

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فنون - كتب امير التهامي في الخميس 5 أغسطس 2021 06:09 صباحاً - أدمن 25 دقيقة مضت رياضة عربية وعالمية 11 زيارة
كتب – محرر مصراوي:
احتل مصطفى عمرو حسن لاعب رمي الجُلة المصري المركز الثامن في نهائيات دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، بعدما انتهاء المنافسات التي أقيمت اليوم الخميس على الاستاد الأولمبي في العاصمة اليابانية.
ولعب مصطفى عمرو 4 محاولات ناجحة من أصل 6 لها خلال المرحلة النهائية، لكنه لم يتمكن من الوصول إلى رقم الشخصي القياسي أو حتى أفضل رقم له خلال الموسم الحالي.
وكانت الرمية الأفضل بالنسبة لمصطفى في النهائيات مسافة 20.73 متر، وكرره مرتين، ليحتل المركز الثامن في الترتيب.
وأصبح مصطفى شاهدًا على كسر الأمريكي ريان كروزر خلال النهائيات لكسر الرقم القياسي الأولمبي 3 مرات متتالية حيث وصل في الرمية السادسة والأخيرة إلى 23.30 متر، فيما كان هو صاحب الرقم الأولمبي في ريو دي جانيرو 2016، كما أنه صاحب الرقم القياسي العالمي أيضًا.
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