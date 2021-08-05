تراند الفن: ضياء جودة يخسر في المصارعة الحرة وينتظر برونزية الترضية

- 1/2
- 2/2
فنون - كتب امير التهامي في الخميس 5 أغسطس 2021 06:09 صباحاً - كتب – محرر مصراوي:
خسر المصري ضياء جودة منافسات المصارعة الحرة ميزان 125 كيلو جرام في مرحلة دور الـ16، خلال دور الألعاب الأوليمبية المقامة في طوكيو 2020، لكنه مازال يمتلك الأمل في خوض مباراة الترضية.
وخسر اللاعب المصري، أمام الجورجي جينو بيترياسفيلي المصنف الأول على العالم بنتيجة 11-0 وانتهاء المباراة بالأفضلية الفنية، قبل خوض زمن اللقاء بالكامل.
وينتظر ضياء جودة أمل لعب مباراة الترضية على الميدالية البرونزية حسب مسيرة منافسه في باقي المنافسات إذا تمكن من بلوغ المباراة النهائية.
واستطاعت مصر تحقيق ميدالية برونزية في المصارعة من خلال محمد السيد “كيشو” لتكون الميدالية البرونزية الثالثة للبلاد في دورة الألعاب الأولمبية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصراوى وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.