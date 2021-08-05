تراند الفن: ضياء جودة يخسر في المصارعة الحرة وينتظر برونزية الترضية

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 5 أغسطس 2021 06:09 صباحاً - كتب – محرر مصراوي:

خسر المصري ضياء جودة منافسات المصارعة الحرة ميزان 125 كيلو جرام في مرحلة دور الـ16، خلال دور الألعاب الأوليمبية المقامة في طوكيو 2020، لكنه مازال يمتلك الأمل في خوض مباراة الترضية.

وخسر اللاعب المصري، أمام الجورجي جينو بيترياسفيلي المصنف الأول على العالم بنتيجة 11-0 وانتهاء المباراة بالأفضلية الفنية، قبل خوض زمن اللقاء بالكامل.

وينتظر ضياء جودة أمل لعب مباراة الترضية على الميدالية البرونزية حسب مسيرة منافسه في باقي المنافسات إذا تمكن من بلوغ المباراة النهائية.

واستطاعت مصر تحقيق ميدالية برونزية في المصارعة من خلال محمد السيد “كيشو” لتكون الميدالية البرونزية الثالثة للبلاد في دورة الألعاب الأولمبية.