تراند الفن: نانسي عجرم تهنئ تركي آل الشيخ بعيد ميلاده

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 5 أغسطس 2021 05:11 صباحاً - أدمن ‏59 دقيقة مضت أخبار الفن والفنانين 15 زيارة

كتبت- بهيرة فودة: هنأت المطربة اللبنانية نانسي عجرم، المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، بعيد ميلاده، الموافق اليوم 4 أغسطس. وكتبت “نانسي” عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: “من المملكة العربية السعودية وتحديدًا جدة ينعاد عليك بالصحة والفرح وعقبال المية يارب”. من ناحية أخرى طرحت نانسي عجرم مؤخرًا أغنية “سلامات” من كلمات شادي نور، ألحان محمد يحيى، توزيع هادي شرارة، ميكس وماستر إيلي بربر، وتأتي ضمن ألبوم نانسي عجرم الجديد “نانسي 10” 2021.

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