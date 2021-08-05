تراند الفن: ميريام فارس جذابة في أحدث جلسة تصوير(صور)

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 5 أغسطس 2021 04:10 صباحاً - أدمن ‏41 دقيقة مضت أخبار الفن والفنانين 13 زيارة

كتبت- بهيرة فودة: خضعت المطربة اللبنانية ميريام فارس لجلسة تصوير جديدة. ونشرت “ميريام” صور الجلسة، عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”. وظهرت ميريام في الصور بإطلالة جذابة، وعلقت: “أنظري إلى الجانب المشرق والملون بحياتك”. وطرحت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، مؤخرًا، فيديو كليب أغنية “غدارة يا دنيا” من وثائقي “الرحلة” التي أطلقته منصة Netflix. “غدارة يا دنيا” من كلمات رولا فارس، ألحان وميكس وليد المسيح، وتوزيع إدريس روشيش



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