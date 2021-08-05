تراند الفن: فوائد صحية لفاكهة الكرز.. وتحذير من الإسراف في تناوله

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 5 أغسطس 2021 04:10 صباحاً - كتب – أحمد الدخاخني

فاكهة الكرز من أحب الفاكهة للعديد من الأشخاص، غير إن البعض لا يعرف عنها الكثير مثل أنواعها وفوائدها وما إلى ذلك، حيث إن لها نوعين وهما: الحامض والحلو والذي يفضله الأغلبية من الناس.

وتستعرض الدكتورة جيهان الدمرداش أخصائية التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، القيمة الغذائية التي توجد في فاكهة الكرز كما يلي:

١- تحتوي على الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم، كما إنها منخفضة السعرات الحرارية، ولذلك يمكن تناولها كوجبة خفيفة في النظام الغذائي أثناء الدايت.

٢- يحتوي الكرز على مضادات الأكسدة والتي تساعد علي التحسين والحفاظ على جهاز المناعة للجسم وتساعد مضادات الأكسدة على حرق دهون الجسم أيضاً.

٣- بها نسبة من الألياف والتي تعمل على الشعور بالشبع لفترة طويلة، وتعمل على تنظيم عملية الهضم وتحسينها، لأن كوب الكرز يحتوي على نحو 3 جرامات من الألياف.

٤- غنية بنسبة من الماء، حيث تساعد الأطعمة المحتوية على الماء على إنقاص الوزن أيضاً، ولذلك يتم تناوله أثناء الدايت.

٥- يعمل الكرز على خفض مستوى السكر والكولسترول والدهون في الدم.

٦- يساعد في تخفيف الالتهابات التي يصاب بها الجسم والتخلص من حصوات الكلى والمرارة.

٧- يمنع ظهور الشيخوخة المبكرة لاحتوائه على الماء ومضادات الأكسدة.

وتنصح الدكتورة جيهان بالاعتدال في الكميات وعدم الإسراف في تناوله، وذلك لأن الإكثار في تناوله ينتج عنه نتائج عكسية وهي سعرات حرارية أكثر ينتج عنها زيادة في الوزن.