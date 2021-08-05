تراند الفن: مزايا لا تتوقعها لـ التدريب بلوح الاهتزاز

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 5 أغسطس 2021 03:09 صباحاً - د ب أ–

يساعد اهتزاز الجسم بالكامل في الحفاظ على اللياقة البدنية. ويعتمد لوح الاهتزاز على مفهوم بسيط وعبقري للغاية؛ حيث يقوم محرك صغير بعمل اهتزازات في اللوح، والتي يتم نقلها إلى الجسم، ويتم معادلة هذه الاهتزازات من خلال تقلص واسترخاء العضلات في تتابع سريع، ويسري ذلك على العضلات العميقة، التي تحظى بأهمية كبيرة لثبات الجسم واتزانه.

عضلات قوية

وتؤدي هذه الاهتزازات إلى بناء العضلات، كما تعمل هذه التمارين على تحفيز العظام لبناء مواد جديدة. وأوضح البروفيسور إنجو فروبوزه، من الجامعة الرياضية بمدينة كولن الألمانية، أن لوح الاهتزاز بمفرده لن يجعل المرء لائقا من الناحية البدنية، وأكد على ضرورة التمتع بعضلات قوية بالفعل لدى المرء لكي يتم تدريبها بواسطة لوح الاهتزاز.

وتظهر فائدة لوح الاهتزاز مثلا لدى عشاق التجول والهرولة أثناء أوقات الفراغ؛ حيث يعمل لوح الاهتزاز على زيادة مستوى الأداء، على عكس الأشخاص، الذين لم يبذلوا مجهودا بدنيا منذ عشرين سنة؛ فهؤلاء الأشخاص يتعين عليهم بناء العضلات أولا، وبعد ذلك يمكنهم استعمال لوح الاهتزاز.

وأكد البروفيسور إنجو فروبوزه على ذلك بقوله: “تشكل الاهتزازات حملا ثقيلا على الجسم، ولذلك لابد أن تكون العضلات قوية بدرجة كافية لكي يتم الحفاظ على ثبات واتزان الجسم أثناء الاهتزازات، وإلا فقد تحدث أضرار”.

متاعب صحية

وأضاف البروفيسور الألماني قائلا: “لا يتناسب التدريب بواسطة لوح الاهتزاز مع الأشخاص، الذين يعانون من متاعب صحية مثل مشاكل المفاصل مثل هشاشة العظام أو الأشخاص، الذين يعتمدون على الأطراف الصناعية مثل المفاصل الصناعية”.

بالإضافة إلى ذلك، نصح فروبوزه الأشخاص، الذين يعانون من الأمراض الروماتيزمية والعصبية المرتبطة بارتفاع ضغط الدم في العضلات، مثلا كنتيجة لسكتات دماغية، بالتخلي عن التمرين بواسطة لوح الاهتزاز، وفي حالات التشكك يجب استشارة الطبيب المختص قبل استعمال لوح الاهتزاز.

وقبل شراء لوح الاهتزاز يجب التحقق من وجود سطح واسع، لكي يتم أداء التمارين بثبات، وعند الرغبة في استثمار المزيد من الأموال في شراء لوح الاهتزاز فيمكن الحصول على موديل مزود بقضبان إمساك أو درابزين، ومن الأفضل أن تكون الاهتزازات ثلاثية الأبعاد بحيث تكون موجهة في جميع الاتجاهات.

وأشار فروبوزه إلى أن تردد الاهتزاز يتم قياسه بوحدة هرتز، وأضاف البروفيسور الألماني قائلا: “تستجيب الهياكل المختلفة في الجسم للاهتزازات بشكل مختلف”. وتحتاج العظام مثلا لتردد أكثر هدوءا وقوة يتراوح بين 8 إلى 10 هرتز، عند الرغبة في الوقاية من هشاشة العظام، وعلى العكس من ذلك إذا رغب المرء في تنشيط الألياف العضلية السريعة فلابد أن يقع نطاق التردد بين 25 و40 هرتز على الأقل.

ومن جانبه نصح كارل كريستوفر بونتر، من الجمعية الألمانية للعلاج الطبيعي، باستشارة المختصين قبل شراء لوح الاهتزاز، حتى إذا كانت هناك خبرة لدى المرء نتيجة الاستعمال في العلاج الطبيعي، فدائما ما تكون هناك موديلات أعلى كفاءة وجودة، ولا يمكن مقارنتها بالضرورة بالأجهزة المنزلية.

التدريب وقوفا

وغالبا ما يتم أداء التمارين أثناء الوقوف لمدة 10 إلى 20 دقيقة، مع ثني مفاصل الركبة والخصر قليلا؛ لأن العضلات تتقلص في هذه الوضعية ويمكن للجسم امتصاص الاهتزازات بشكل أفضل، وتعتبر وضعية القرفصاء من أهم تمارين الاهتزاز.

وأكد البروفيسور الألماني فروبوزه أن تمارين الاهتزاز تستهدف بشكل خاص الأطراف السفلية، أي الساقين وعضلات أسفل الظهر.

وعند البحث عن تمارين الاهتزاز على شبكة الإنترنت، قد يصادف المرء تمارين للجزء العلوي من الجسم، مثل تمرين الاستناد على اللوح. وشدد البروفيسور الألماني هنا على ضرورة توخي الحرص والحذر، ونصح بضرورة استعمال مشدات كافية للعضلات على الكتفين والجزء العلوي من الظهر، حتى يتم تخفيف الاهتزازات، وإلا فقد تنتشر الاهتزازات في الجسم وتصل إلى الأعضاء الداخلية أو حتى العصب البصري وتتسبب في حدوث تهيج.