تراند الفن: من يحسم اللقب؟.. تعرف على جدول مباريات الأهلي والزمالك لنهاية الدوري

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 5 أغسطس 2021 03:09 صباحاً - كتب – محرر مصراوي:

تساوى الأهلي والزمالك في صدارة ترتيب أندية دوري we المصري برصيد 61 نقطة لكل منهما، وأصبح أمام كل فريق 7 مباريات حتى نهاية المسابقة في أواخر الشهر الجري، لكن يظل الصراع مشتعلًا حتى الرمق الأخير.

ويستطيع الأهلي الفوز بمسابقة الدوري إذا انتهت البطولة بتساوي الفريقين حيث أن لائحة البطولة تنص على الاحتكام إلى المواجهات المباشرة إذا تساوى أكثر من فريق في عدد النقاط.

وفاز الأهلي على الزمالك في الدور الأول بنتيجة 2-1، بينما انتهى لقاء الدور الثاني بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

لكن ماذا يتبقى أمام الأهلي والزمالك من مباريات حتى نهاية الموسم؟

7 أغسطس

الزمالك ضد غزل المحلة (الجولة 28).. 7 مساء

الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا (مؤجلة من الجولة 23).. 9 مساء

الجولة 29

10 أغسطس.. الاتحاد ضد الزمالك.. 7 مساء

11 أغسطس.. الأهلي ضد الإسماعيلي.. 9 مساء

الجولة 30

13 أغسطس.. الإسماعيلي ضد الزمالك.. 7 مساء

14 أغسطس.. الأهلي ضد إنبي.. 9 مساء

الجولة 31

17 أغسطس.. الزمالك ضد وادي دجلة.. 9 مساء

17 أغسطس.. طلائع الجيش ضد الأهلي.. 9 مساء

الجولة 32

20 أغسطس.. سيراميكا كليوباترا ضد الزمالك.. 9 مساء

20 أغسطس.. الأهلي ضد المصري.. 9 مساء

الجولة 33

23 أو 24 أغسطس.. الزمالك ضد الإنتاج الحربي.

23 أو 24 أغسطس.. الجونة ضد الأهلي

الجولة 34 (الأخيرة)

26 أو 27 أغسطس.. الأهلي ضد أسوان

26 أو 27 أغسطس.. البنك الأهلي ضد الزمالك