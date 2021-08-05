تراند الفن: لماذا يستخدم «الزئبق» في قياس درجة حرارة الطقس؟.. «الزعاق» يوضح

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 5 أغسطس 2021 03:09 صباحاً - كشف خبير الفلك ، الدكتور خالد الزعاق، علاقة عنصر الزئبق بقياس درجات الحرارة والضغط في حالة الطقس.

وأوضح الزعاق في مقطع فيديو على حسابه بموقع “تويتر” أن معدن الزئبق هو سائل لا يمكن الإمساك به، ولونه فضي يميل إلى الأزرق ، مشيراًإلى أن العلماء استخدموا الزئبق في قياس درجة الحرارة والضغط لدقة الزئبق وحساسيته.

وأكد الزعاق أن الزئبق هو العنصر الأدق في القياس بالنسبة للطقس أيضاً، لأنه عنصر طبيعي ويحاكي الطبيعة، لافتًا إلى أن الطقس كجسد الإنسان له ضغط ورطوبة وحرارة، وترتكز التنبؤات المستقبلية للطقس على هذه العناصر الثلاثة.

وبين أنه إذا ارتفعت درجة الحرارة وانخفض الضغط وتحركت الرياح، يأتي “المنخفض الجوي”، وهو حالة من عدم الاستقرار، أما ارتفاع الضغط الجوي ففيه حالة من الاستقرار في الطقس.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تواصل وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.