تراند الفن: إصابات كورونا تتجاوز 200 مليون حالة حول العالم

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 5 أغسطس 2021 02:11 صباحاً - أدمن ‏42 دقيقة مضت عرب وعالم 13 زيارة

الولايات المتحدة – (أ ش أ) تجاوز عدد مصابي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم 200 مليون حالة، الأربعاء، حسب إحصائيات عدة مصادر مختلفة مثل جوجل. وذكرت صحيفة “ذا هيل” الأمريكية على موقعها الإلكتروني، أن تسجيل 200 مليون إصابة بفيروس كورونا حول العالم يأتي مع ارتفاع أعداد الإصابات اليومية في ثلث بلدان العالم، خاصة في ظل تحور دلتا الذي ينتقل بشكل أسرع، مشيرة إلى أن الإحصائيات تفيد بأن تسجيل أول 100 مليون إصابة جاء بعد عام من بدء تفشي فيروس كورونا في العالم، أما ثاني 100 مليون إصابة استغرق 6 أشهر فقط. وأضافت الصحيفة أنه بجانب الـ200 مليون إصابة، يوجد 4.4 ملايين حالة وفاة جراء عدوى كوفيد-19، منوهة بأن بعض الخبراء يحذرون من أن الأرقام الفعلية قد تكون أكثر بملايين الإصابات مع استمرار معاناة بعض الدول لتطبيق برامج اختبار ورصد المصابين بفيروس كورونا.

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