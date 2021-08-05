تراند الفن: عثمان: حكام الفيديو نجوم مباراة الأهلي ودجلة

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 5 أغسطس 2021 02:11 صباحاً - القاهرة – مصراوي:

اعتبر سمير محمود عثمان الخبير التحكيمي أن الثنائي محمود بسيوني ومحمد يوسف حكما الفيديو في مباراة الأهلي ووادي دجلة هما نجما المباراة.

وفي تحليل الأداء التحكيمي عبر قناة “أون تايم سبورتس” قال عثمان :”حكام الفيديو هم نجوم المباراة، كل تدخلاتهم كانت صحيحة وموفقة”.

وأضاف عثمان :”كانت هناك ركلة جزاء صحيحة ضد محمد هاني في بداية المباراة، لكن الفيديو كشف عن حالة تسلل قبل اللعبة وهذا قرار صحيح”.

وتابع الحكم السابق :”هدف محمد شريف كان صحيحاً، لم تكن هناك أي حالة تسلل بسبب تقدم الكرة بكامل محيطها عن موقع تمركز مهاجم الأهلي”.

وأنهى عثمان :”الهدف الثالث الذي سجله الأهلي وألغاه الفيديو لم يكن صحيحاً، كانت هناك مخالفة واضحة ضد صلاح محسن”.