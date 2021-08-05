تراند الفن: أحمد ناصر عبد الحليم يشارك في فيلم “ميني بار”

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 5 أغسطس 2021 02:11 صباحاً - يشارك الفنان الشاب أحمد ناصر عبد الحليم في فيلم «مينى بار» المقرر استئناف تصوير باقى مشاهده في الديكورات الخاصة بالعمل خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد توقف دام أكثر من عام بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا.

ويعقد فريق عمل الفيلم جلسات مكثفة على طاولة العمل لتحضيرات استكمال تصوير باقي مشاهد العمل، وهو سيناريو وحوار طارق رمضان ومن إخراج محمد الخضري وإشراف عام على الإخراج للمخرج عادل الأعصر.

فيلم «مينى بار» بطولة نضال الشافعي، مدحت تيخا، صلاح عبدالله، أمينة، منه فضالى، راندا البحيرى، محمد أتوكا، طاهر أبوليله، علاء مرسي، روان فؤاد، ياسر الزنكلوني، محمود فارس، علاء زينهم، حسن عبدالفتاح، صبري عبدالمنعم، إبراهيم المصري، إبرام سمير، أحلام حجي، الكابتن لوشا ،المطرب العراقى محمد السالم، بسام كارم، ماجد إسكندر، محمد السني وآخرين.

يشار إلى أن أحمد ناصر عبد الحليم شارك في دراما رمضان الماضي بمسلسل”ضل راجل” بطولة ياسر جلال، ونور، ومحمود عبد المغني، ونرمين الفقي، وأحمد حلاوة، وإنعام سالوسة، تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح.