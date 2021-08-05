تراند الفن: رئيس الحكومة الليبية يبحث مع لجنة “5+5” تأمين الطريق الساحلي

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 5 أغسطس 2021 02:11 صباحاً - أدمن ‏12 دقيقة مضت عرب وعالم 13 زيارة

وكالات التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مساء الأربعاء بمقر ديوان وزارة الدفاع عدد من أعضاء لجنة 5+5، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيسه. وقدم السيد الرئيس في مستهل اللقاء الشكر لكافة أعضاء اللجنة لجهودهم المبذولة من أجل استكمال فتح الطريق الساحلي، والذي ساهم في مزيد من الاستقرار، وخفف من معاناة الناس، وسيساهم في توحيد بلادنا بشكل كامل. واستمع رئيس الحكومة إلى الصعوبات والعوائق التي تواجه عمل اللجنة في عدد من الملفات الذي أعطى بها تعليماته لوزارة الدفاع لوضع الحلول اللازمة لها، وكذلك خطة اللجنة بعد استكمال فتح الطريق والخطوات المزمع تنفيذها من قبلهم لتأمينه.

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