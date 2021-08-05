تراند الفن: بالفيديو.. شريف والشحات يكشفان حقيقة ما حدث في لقاء دجلة

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 5 أغسطس 2021 02:11 صباحاً - القاهرة – مصراوي: حرص حسين الشحات لاعب وسط النادي الأهلي، ومحمد شريف مهاجم الفريق، على توضيح ما حدث بملعب مباراة الأهلي ووادي دجلة. وفاز الأهلي 2-1 أمام وادي دجلة في الدوري. ورصدت كاميرا التلفزيون انفعال محمد شريف أثناء خروجه من ملعب المباراة، وأثير عبر بعض وسائل الإعلام أن شريف إنقعل على حسين الشحات. وظهر ثنائي الأهلي “لايف” عبر “إنستجرام” وقاما بنفي ما تم تداوله أن شريف إنقفعل على حسين الشحات. وأكد حسين الشحات أنه لا يمكن أن يحدث هذا بينهما داخل الملعب مشيراً الى أنه في الأهلي هناك “خصومات”. وطالب محمد شريف من تداول الأمر بتحري الدقة ومتابعة اللقطات بشكل كامل قبل الحديث عن انفعاله على حسين الشحات. شاهد الفيديو من هنا



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