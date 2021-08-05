تراند الفن: “من وأنا صغير كان عندي حلم”.. الشحات يُعلق على وصوله للمباراة رقم 100 مع الأهلي

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 5 أغسطس 2021 02:11 صباحاً - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أبدى لاعب الأهلي، حسين الشحات، سعادته بالوصول إلى المباراة رقم 100 له في مسيرته مع ناديه منذ انضمامه لصفوفه.

ودوّن الشحات، الذي انضم لصفوف الأهلي قادمًا من العين الإماراتي في يناير 2019، مباراته رقم 100 في سجله مع الأهلي خلال تواجده في لقاء يوم أمس الأربعءا أمام وادي دجلة.

ودوّن الشحات، عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، عقب المباراة:”من وأنا صغير عندي حلم كنت بتمنى أحققه وبدعي وبجتهد وأحاول أني أكون لاعبًا في صفوف نادي القرن الكبير النادي الأهلي”.

وأتم لاعب الأهلي تدوينته بـ:”أنا مش بس ربنا استجاب وحققت حلمي النهاردة أنا بحتفل بالمباراة رقم ١٠٠ ليا مع النادي الأهلي.. وبطولات وإنجازات الأهلي تاريخ وإضافة ليك في كل ثانية بتمر عليك، الحمد لله ولسه مكملين إن شاء الله.. شكرًا جمهور الأهلي.. شكرًا لكل المنظومة كوني فردًا في هذه المجموعة (من صغري بعشقه)”.

وانتهت مباراة الأهلي ونظيره وادي دجلة بفوز لاعبو القلعة الحمراء بهدفين مقابل هدف في ليلة تصدر الدوري.