تراند الفن: تريد أن يفتح الله عليك ويزيد من سعة رزقك.. عمرو خالد ينصح بهذا الدعاء

كتب- محمد قادوس:

قال الدكتور عمرو خالد الداعية الإسلامي، إنه إذا أراد الانسان أن يفتح الله عليه ويزيد من سعة رزقه في الدنيا وسداد ديونه عليه بهذا الدعاء.

وأضاف خالد، خلال مقطع فيديو نشره على صفحته الرسمية على موقع “يوتيوب”، أنه ما من عبد يلح على الله في الدعاء بأسمائه إلا وأكرمه الله بعطائه، معتبرًا من أجمل أنواع الذكر أن تذكر الخالق بأسمائه الحسنى: ” يا رزاق ارزقني يا رزاق ارزقني، يا كريم أكرمني، يا غني اغنني، يا واسع وسّع علي”.

وأوضح الداعية،ظ أن هذا الدعاء هو من أربعة أسماء من أسماء الله الحسنى، وهي “الرزاق الكريم والغني، والواسع”.

ودعا خالد متابعيه بأن يبدأوا بهذا الذكر،” يا رزاق ارزقنا، يا رزاق ارزقنا، يا كريم أكرمنا، يا غني أغننا، يا واسع وسّع علينا”.