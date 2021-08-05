تراند الفن: “الخارجية الليبية” تبحث آليات رفع الحظر الأوروبي عن مطارات البلاد

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 5 أغسطس 2021 02:11 صباحاً - أدمن ‏27 دقيقة مضت عرب وعالم 10 زيارة

ليبيا – (أ ش أ) بحثت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة، الأربعاء، آليات رفع الحظر عن الطيران المدني الليبي المفروض من الاتحاد الأوروبي. وناقش وكيل وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عمر محمد كتي – خلال اجتماع بمصلحة الطيران المدني بطرابلس، وفقا لبوابة الوسط الليبية – الإجراءات التي يمكن اتخاذها حتى تتمكن المطارات الليبية من استقبال شركات الطيران العالمية من حيث توفر البيئة الأمنية واللوجستية في المطارات، والتي تساعد على عودة الحياة الطبيعية إلى حركة الطيران المدني الليبي. حضر الاجتماع وكيل وزارة المواصلات لشؤون النقل الجوي خالد سويسي، ومدير مصلحة الطيران المدني ومدير إدارة التعاون بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، وعدد من المسؤولين والخبراء في مصلحة الطيران المدني الليبية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصراوى وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.