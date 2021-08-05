تراند الفن: الولايات المتحدة تؤكد دعمها لأوكرانيا وتطلعاتها الأوربية الأطلسية

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 5 أغسطس 2021 02:11 صباحاً - أدمن ‏56 دقيقة مضت عرب وعالم 16 زيارة

الولايات المتحدة – (أ ش أ) أكدت الولايات المتحدة دعمها الثابت لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها وتطلعاتها على الصعيد الأوربي وحلف شمال الأطلسي “ناتو”. قالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي إيميلي هورن، الأربعاء، إن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان بحث اليوم مع وزير الخارجية الأوكراني ديميترو كوليبا ومدير إدارة الرئاسية الأوكرانية أندريه يرماك – اللذان يزوران واشنطن حاليًا – الزيارة المرتقبة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لواشنطن المقرر لها 30 أغسطس الجاري. وأشارت المتحدثة إلى أن هذه الزيارة ستسلط الضوء على اتساع وعمق الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، قائلة إن الجانبين استعرضا أوجه التعاون المشترك بشأن الدفاع عن أوكرانيا واحتياجات أمن الطاقة والديمقراطية وحقوق الإنسان في المنطقة.

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