تراند الفن: «شاومي» تطلق أحدث هاتف ذكي بكاميرا أسفل الشاشة.. تعرّف على المزايا

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 5 أغسطس 2021 01:10 صباحاً - تواصل – وكالات:

تستعد شركة شاومي الصينية لإطلاق هاتفها الذكي الجديدXiaomi Mi MIX 4، في الصين 10 أغسطس الجاري، بمناسبة عودة سلسلة الهواتف الذكيةMIXبعد فترة توقف استمرت حوالي ثلاث سنوات.

وكشفت التقارير أنMi MIX 4القادم، سيظهر لأول مرة كأول هاتف ذكي للعملاق الصيني، مزود بمستشعر كاميرا أسفل الشاشة.

وظهرت صور جديدة لهذا الجهاز على الإنترنت، والتي يُزعم أنه تم تسريبها من داخل مصانع الشركة.

وتظهر الصور المسربة الهاتف الذكي القادم من شاومي متوافقا مع التسريبات السابقة، ومن المتوقع أن يحتوي الجهاز على ثلاثة مستشعرات موضوعة أسفل الشاشة، كما سيحتوي أيضا على بصمة الإصبع والكاميرا والضوء.

ويقال إن شركة شاومي تستخدم جيلًا جديدًا من تقنية الكاميرا أسفل الشاشة، كما أن المستشعر قد تم وضعه في منتصف الشاشة، وتظهر الصورة أن الحواف المحيطة بلوحة العرض ستأتي ضيقة للغاية لتوفر تجربة غامرة بملء الشاشة.

ونظرًا لأن الشركة اختارت مستشعر الكاميرا داخل الشاشة، فلن يكون من الممكن تقديم شاشة بدقة 2K، وبالتالي، سيكون لدىMi MIX 4دقة شاشةFull HD +لتحقيق نتائج أفضل مقارنة بلوحات 1080 بكسل العادية.

وبالنسبة للمواصفات سيحتوي الهاتف على شاشةOLEDمنحنية مقاس 6.67 بوصة بدقةFull-HD +توفر معدل تحديث عاليًا.

وسيتم تشغيل هاتفXiaomi Mi MIX 4بواسطة معالجQualcomm Snapdragon 888أوSnapdragon 888+ SoC، إلى جانب ذاكرة وصول عشوائيLPDDR5بسعة 12 غيغابايت وتخزين 512 غيغابايتUFS 3.1.

وفي الجزء الخلفي للهاتف، من المتوقع أن يحتوي الجهاز القادم على إعداد ثلاثي الكاميرات، ويمكن أن تحتوي على مستشعر الكاميرا الأساسيSamsung GN1بدقة 50 ميغابكسل، ومستشعر واسع للغاية بدقة 48 ميغابكسل، وعدسة تليفوتوغرافي بدقة 48 ميغابكسل.

وسيحزم الجهاز بطارية كبيرة سعة 5000 مللي أمبير مع دعم تقنية الشحن السريع بقدرة 120 واط، وقد تم التأكيد الآن أن الهاتف سينطلق بواجهةMIUI 12.5، استنادًا إلى نظام التشغيلAndroid 11.

كما تم التأكيد أيضا، على أن مطوري الشركة مستمرون في العمل على تطوير وتحديث واجهةMIUI 13بهدف تحسين تجربة المستخدم، وهو الهدف الرئيس الذي يرتكز عليه الإصدار الجديد من تحديث واجهة المستخدم.

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