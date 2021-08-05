تراند الفن: النشرة الفنية| وفاة فنانة وإصابة فنان وأسرته بكورونا وثالث ينفي شائعة وفاة والدته

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 5 أغسطس 2021 01:10 صباحاً - أدمن ‏37 دقيقة مضت أخبار الفن والفنانين 11 زيارة

إعداد- بهيرة فودة: نشر موقع مصراوي، عددًا من الأخبار الفنية، خلال الـ 24 ساعة الماضية منها وفاة الفنانة فتحية طنطاوي، وإصابة الفنان مصطفى كامل وأسرته بفيروس كورونا، إصابة الشاعر الغنائي عمرو المصري بفيروس كورونا، حازم سمير ينفي شائعة وفاة والدته، أول ظهور فني للفنان شريف دسوقي، كل هذه الأخبار نستعرضها لكم في السطور التالية:

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