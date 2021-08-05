تراند الفن: اتحاد السلة يُعلن خضوع أنس أسامة لمعايشة في نادي تورنتو رابتورز

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 5 أغسطس 2021 01:10 صباحاً - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن اتحاد كرة السلة المصري، خضوع لاعب الزمالك، أنس أسامة، لفترة معايشة بنادي تورنتو رابتورز الكندي.

ودوّن اتحاد السلة، عبر حساباته بمواقع التواصل، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس:” تمت بالفعل .. أنس أسامة إلى تورنتو رابتور، أنس سيخضع لفترة اختبار مع النادي حتى شهر أكتوبر القادم.. الاتحاد المصري يتمنى التوفيق للاعب منتخبنا المصري”.

ويُعد نادي تورنتو رابتورز الكندي النادي غير الأمريكي الوحيد في الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين.

يُذكر أن نادي تورنتور الكندي أصبح أول نادً من خارج الولايات المتحدة يحرز لقب الدوري الأمريكي لكرة السلة في عام 2019.

وكان أنس أسامة قد توّج مع الزمالك ببطولتي أفريقيا والدوري المصري لكرة السلة عن الموسم المنصرم.