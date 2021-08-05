تراند الفن: أحمد السعدني يُعلق على تصدر الأهلي لجدول الدوري بعد فوزه على وادي دجلة

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 5 أغسطس 2021 01:10 صباحاً - أدمن ‏8 دقائق مضت أخبار الفن والفنانين 6 زيارة

كتبت- منال الجيوشي: علق الفنان أحمد السعدني، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، على تصدر النادي الأهلي جدول الدوري المصري. وكتب: “متصدر بس كلمني عادي.. أنا متواضع.. الأهلي”. من ناحية أخرى ينتظر الفنان أحمد السعدني عرض أحدث أفلامه “٢٠٠ جنيه”، والمقرر طرحه قريبا بدور العرض السينمائي فيلم “٢٠٠ جنيه” بطولة أحمد السقا، أحمد رزق، محمد فراج، إسعاد يونس، نيللي كريم، عمرو عبدالجليل، آسر ياسين، مي سليم، ونخبة كبيرة من نجوم الفن.

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