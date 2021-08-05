تراند الفن: توقعات الأبراج اليوم 5-8-2021: نصيحة لـ الحوت.. وترقية لـ الحمل

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 5 أغسطس 2021 01:10 صباحاً - هل تودون معرفة المستقبل وما يخبئه لكم الحظ؟.. “لايف ستايل مصراوي” يُقدّم لكم توقّعات المستقبل وحظك اليوم، مستندًا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب بحسب horoscope.

برج الحمل

أنت شخص مجتهد جدا في عملك، لذلك سوف تترقي في وظيفتك الفترة المقبلة.

برج الثور

اليوم تتمتع بطاقة إيجابية وتفاؤل تنعكس عليك وعلى من حولك.

برج الجوزاء

يوم رائع ومكافأة مالية في الطريق إليك، والنجاح حليفك الفترة المقبلة.

برج السرطان

أجواء رومانسية وتغيرات في بعض الجوانب الشخصية على الصعيد العاطفي الفترة المقبلة.

برج الأسد

عليك أن تستشير الطبيب المختص في حالتك بسبب الآلام التي تشعر بها منذ فترة.

برج العذراء

لديك اليوم لبكثير من الأفكار الرائعة التي تغير حياتك للأفضل.

برج الميزان

تحتاج إلى الأفكار غير التقليدية والإبداع في المشاريع الخاصة بعملك، لذلك حاول ممارسة هوايتك المفضلة لتصفية ذهنك.

برج العقرب

يفضل ترك الأفكار السلبية، وعدم إضاعة وقتك في القلق والتفكير في المستقبل.

برج القوس

هناك الكثير من المشكلات بينك وبين شريك حياتك، لذا عليك أن تتلاشى جميعها لأنها ستؤدى إلى الإنفصال.

برج الجدي

يوم جيد للاستثمار وشراء المنازل والأراضي، ولكن احذر التصرف بشكل مندفع ومتسرع.

برج الدلو

يوم رائع على الصعيد المهني، وتستمتع بسهرة رومانسية مع شريك حياتك.

برج الحوت

يجب أن تنتبه لصحتك أكثر من ذلك، وتهتم بالرياضة لأنها من أكثر الأشياء التي تدعم حالتك الصحية.