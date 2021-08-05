تراند الفن: وزيرا خارجية أمريكا وبريطانيا يبحثان تنسيق رد لهجوم إيران على ناقلة نفط

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فنون - كتب امير التهامي في الخميس 5 أغسطس 2021 01:10 صباحاً - أدمن 10 دقائق مضت عرب وعالم 10 زيارة
الولايات المتحدة – (أ ش أ)
حث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في اتصال هاتفي مع نظيره البريطاني دومينيك راب، تنسيق الجهود لإيجاد رد مشترك على هجوم إيران على سفينة في بحر العرب.
ذكر بيان للمتحدث الرسمي للخارجية الأمريكية نيد برايس جاء على الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية الأربعاء، أن بلينكن تحدث مع راب حول الجهود الجارية لتشكيل رد منسق على هجوم إيران على الناقلة ميرسر ستريت، وهي سفينة تجارية كانت تمر في المياه الدولية شمالي بحر العرب، وجدد بلينكن تعازيه لراب في فقدان مواطن بريطاني قتل في الهجوم مع القبطان الروماني.
وكانت سفينة تابعة لشركة زودياك ميرتايم التي مقرها بريطانيا تعرضت لهجوم الجمعة الماضي في بحر العرب باستخدام طائرات بدون طيارة.
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