تراند الفن: فرح الزاهد تكشف عن إصابتها بالوسواس القهري: “كابوس ومينفعش نهزر فيه”

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 5 أغسطس 2021 01:10 صباحاً - أدمن 51 دقيقة مضت أخبار الفن والفنانين 13 زيارة
كتبت – سحر عزام:
كشفت الفنانة فرح الزاهد، عن إصابتها بالوسواس القهري منذ فترة طويلة، قائلة: “هذا المرض كابوس ومينفعش نهزر فيه ومش مرض نتباهى بيه، وفي ناس بتنتحر بسببه”.
وأضافت خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج “معكم منى الشاذلي” المذاع عبر قناة “سي بي سي” الأربعاء، أنها تقوم بالتأكد من غلق دولاب ملابسها أكثر من 20 مرة وإن باب سيارتها تعرض للكسر بسبب غلقها للباب أكثر من مرة وبعنف للتأكد من غلقه جيدا، لافتة إلى أن مريض الوسواس القهري يقوم بتصرفات لا إرادية رغم خطأ هذه التصرفات ومعرفته بذلك.
وأشارت إلى أنها تمنع أي شخص من دخول غرفتها بالمنزل وإنه في حال دخل أحد للغرفة تقوم بتنظيفها على مدى يومين، لافتة إلى أن الوسواس القهري مرض لا علاقة له بالنظافة أو الرقة.
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