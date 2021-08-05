تراند الفن: مدرب دجلة: التغييرات أعاقتنا أمام الأهلي.. وهدف كهربا بعثر الأوراق

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فنون - كتب امير التهامي في الخميس 5 أغسطس 2021 01:10 صباحاً - القاهرة – مصراوي:
أكد عبد الباقي جمال المدير الفني لفريق وادي دجلة أن التغييرات أعاقته في إدارة مباراته أمام النادي الأهلي المؤجلة من الجولة 22 في مسابقة الدوري الممتاز.
وخسر وادي دجلة بهدفين مقابل هدف أمام الأهلي على استاد الأهلي We السلام لتزداد معاناته في محاولات الهروب من الهبوط بينما تصدر الأحمر المسابقة.
وفي المؤتمر الصحفي بعد المباراة قال مدرب دجلة :”حاولت تقسيم المباراة على فترات، لكن التغييرات الاضطرارية في الشوط الأول أعاقتنا كثيراً”.
وأضاف جمال :”لم أتمكن من عمل التغييرات اللازمة لإدارة المباراة بالشكل الأمثل، والبدلاء الذين شاركوا بدلاً من المصابين لم يكونوا لائقين بنسبة 100%”.
وأنهى مدرب دجلة :”هدف محمود كهربا بعثر الأوراق لأنه جاء في بداية الشوط الثاني، لكننا حاولنا العودة بعد استقبال الهدف الثاني وسجلنا هدف لكن ذلك لم يكن كافياً”.
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