تراند الفن: سعد لمجرد: بجهز لحفلات قادمة في مصر في العام الجديد

كتبت – سحر عزام:

قال المطرب المغربي سعد لمجرد، إن يجهز لحفلات قادمة في مصر خلال العام المقبل، لافتًا إلى انشغاله خلال هذه الفترة في تجهيز ألبوم غنائي جديد.

وأضاف لمجرد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “التاسعة” المذاع عبر القناة الأولى الأربعاء، أن أول ألبوم قدمه كان خلال عام 2012 وإنه قدم بعد هذا التاريخ مجموعة من الأغاني المنفردة، لافتًا إلى سعيه لتقديم مجموعة من الأغاني خلال الفترة المقبلة بأكثر من لهجة ولغة.

وأشار إلى سعيه لتوصيل الأغنية العربية لكل بلدان العالم، مشددا على ضرورة فصل الجمهور بين الحياة الشخصية للفنانين وحياتهم الفنية.