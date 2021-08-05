تراند الفن: ضبط «مخبوزات عفنة» في استراحة حولتها عمالة إلى معمل للولائم بالرياض

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 5 أغسطس 2021 01:10 صباحاً - تمكنت أمانة منطقة الرياض من ضبط استراحة قامت عمالة وافدة بتحويلها إلى معمل لتجهيز البوفيهات المفتوحة بمواد غذائية منتهية الصلاحية .

وأوضحت الأمانة أنه تم ضبط خضروات مجهولة المصدر ومخبوزات عليها علامات العفن ملقاة على الأرض ، وأدوات غير صالحة للاستعمال.، وتراكم للأتربة وتدن في النظافة.

وأكدت الأمانة أنه تم إغلاق الموقع، وإحالة مالكه إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات الصارمة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تواصل وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.