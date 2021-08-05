تراند الفن: “كان حلم”.. أول تعليق من سارة جمال على مشاركتها كحكم دولي في أولمبياد طوكيو

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 5 أغسطس 2021 01:10 صباحاً - أدمن 34 دقيقة مضت رياضة عربية وعالمية 11 زيارة
كتب- محمد أبوالمجد:
أكدت الكابتن سارة جمال الحكم الدولي لكرة السلة في أولمبياد طوكيو، أن المشاركة في الأولمبياد حلم لكل رياضي سواء لاعب أو حكم أو مدرب، مشيرة إلى أن مشاركتها في أولمبياد طوكيو 2020، كانت تجربة مختلفة تعلمت منها أمور كثيرة.
وأضافت “سارة” في حوارها عبر “زووم” لبرنامج “مساء دي إم سي” على فضائية “دي إم سي” اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الدولي لكرة السلة اختارها للمشاركة في أولمبياد طوكيو، وذلك بناءًا على مستواها الكبير، قائلة: “حسيت أنها ثقة كبيرة والحمد لله قدرت أكون قدها”.
وتابعت، أنها تعد أول حكم محجبة تدخل تاريخ الأولمبياد بهذه المشاركة، مؤكدة أنها شاركت في عدد كبير من المباريات وأنها لم ترد أو تنظر على الانتقادات الموجة لها بسبب ارتدائها الحجاب في أولمبياد طوكيو.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصراوى وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.