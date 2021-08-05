تراند الفن: “كان حلم”.. أول تعليق من سارة جمال على مشاركتها كحكم دولي في أولمبياد طوكيو

كتب- محمد أبوالمجد:

أكدت الكابتن سارة جمال الحكم الدولي لكرة السلة في أولمبياد طوكيو، أن المشاركة في الأولمبياد حلم لكل رياضي سواء لاعب أو حكم أو مدرب، مشيرة إلى أن مشاركتها في أولمبياد طوكيو 2020، كانت تجربة مختلفة تعلمت منها أمور كثيرة.

وأضافت “سارة” في حوارها عبر “زووم” لبرنامج “مساء دي إم سي” على فضائية “دي إم سي” اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الدولي لكرة السلة اختارها للمشاركة في أولمبياد طوكيو، وذلك بناءًا على مستواها الكبير، قائلة: “حسيت أنها ثقة كبيرة والحمد لله قدرت أكون قدها”.

وتابعت، أنها تعد أول حكم محجبة تدخل تاريخ الأولمبياد بهذه المشاركة، مؤكدة أنها شاركت في عدد كبير من المباريات وأنها لم ترد أو تنظر على الانتقادات الموجة لها بسبب ارتدائها الحجاب في أولمبياد طوكيو.