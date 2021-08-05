تراند الفن: دون خسائر بشرية.. السيطرة على حريق بمخزن موبيليا في الموسكي

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 5 أغسطس 2021 12:09 صباحاً - أدمن ‏4 دقائق مضت حوادث وقضايا 3 زيارة

كتب- محمد الصاوي: سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة على حريق نشب مخزن موبيليا بمنطقة المناصرة في الموسكي. تلقت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بلاغا من غرفة عمليات النجدة، باشتعال النيران في مخزن موبيليا بمنطقة الموسكي. دفعت الإدارة على الفور بسيارتين إطفاء نجحت في محاصرة النيران وإخماد الحريق قبل امتداده لباقي المحال المحاورة، دون وقوع أية خسائر بشرية. تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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