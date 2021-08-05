تراند الفن: الأهلي يُعلن إصابة بدر بانون بفيروس كورونا

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فنون - كتب امير التهامي في الخميس 5 أغسطس 2021 12:09 صباحاً - كتب – عبد القادر سعيد:
أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي إصابة المغربي بدر بانون بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” وهو الأمر الذي تسبب في غيابه عن التدريبات.
بانون غاب عن مواجهة الأهلي ووادي دجلة المؤجلة من الجولة 22 والتي فاز بها الأهلي بهدفين مقابل هدف ليستعيد صدارة الدوري بعد غياب طويل.
وفي تصريحات لقناة “أون تايم سبورتس” قال سيد عبد الحفيظ :”بدر بانون جاءت مسحته للكشف عن فيروس كورونا إيجابية، وسيخضع لفحص جديد بعد 3 أو 4 أيام، وهو الآن في العزل”.
وأتم عبد الحفيظ :”لاعبو المنتخب الأوليمبي في غاية الإرهاق، ووضع طبيعي حصولهم على فترة راحة، وفضلنا أن يتواجد معنا اليوم صلاح محسن، من أجل الحلول الهجومية”.
الأهلي تصدر جدول الترتيب برصيد 61 نقطة بفارق المواجهة المباشرة والأهداف عن نادي الزمالك الذي تراجع للمركز الثاني.
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