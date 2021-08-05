تراند الفن: وزير الرياضة يُكثف اتصالاته لإنهاء مشكلة منتخب آنسات السلة

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 5 أغسطس 2021 12:09 صباحاً - أدمن ‏17 دقيقة مضت رياضة عربية وعالمية 11 زيارة

كتب ـ رمضان حسن: يُجري وزير الرياضة، أشرف صبحي، اتصالات مكثفة مع الخارجية خلال الساعات الجارية لإنهاء مشكلة منتخب آنسات السلة تحت 19 سنة المشارك ببطولة العالم بدولة المجر خلال الفترة من 4-16 أغسطس الجاري . ونسق أشرف صبحي مع الخارجية المصرية والسفير المصرى بتركيا؛ لاتخاذ مايلزم لمنح تأشيرة المجر لبعثة المنتخب الوطني من خلال القنصلية المجرية بتركيا، كما تواصل مع رئيس الاتحاد المصري للسلة، مجدي أبو فريخة؛ لمعرفة كافة التفاصيل والمستجدات ، والتنسيق المستمر مع السفارة المصرية بتركيا من أجل إنهاء المشكلة . يُذكر أن المشكلة تتلخص في ورود كتيب لاتحاد السلة المصري من قبل الاتحاد الدولي للسلة يفيد بعدم ضرورة حصول بعثة المنتخب المصري على تأشيرة دخول لدولة المجر لدي الوصول لتركيا ومنها المجر وحين وصلت البعثة المصرية تركيا لم تتمكن من السفر لدولة المجر بسبب عدم وجود تأشيرة دخول لها مسبقة قبل مغادرة مصر.

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