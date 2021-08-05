تراند الفن: الإمارات تبدأ توزيع لقاح كورونا من “سينوفارم” للأطفال

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 5 أغسطس 2021 12:09 صباحاً - أدمن ‏36 دقيقة مضت عرب وعالم 12 زيارة

الإمارات – (أ ش أ) بدأت الإمارات العربية المتحدة من خلال شركة أبوظبي للخدمات الصحية بتوفير لقاح “كوفيد-19” من “سينوفارم” للأطفال من عمر 3 إلى 17 عاماً. وأعلنت الشركة – في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الأربعاء – أن اللقاح بات متوفرا في عدة مراكز ومنشآت تابعة لها بدون الحاجة إلى حجز موعد، وذلك بعد أن تم اعتماد اللقاح من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع للاستخدام الطارىء، بناءً على نتائج الدراسات السريرية والتقييم المحلي، كما سيتواصل توفير لقاح “فايزر-بيونتيك” للفئة العمرية من 12 عاماً فما فوق. وكانت وزارة الصحة ووقاية المجتمع اعتمدت الأسبوع الحالي لقاح سينوفارم للاستخدام الطارئ للأطفال بناءً على نتائج الدراسات السريرية والتقييم المحلي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصراوى وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.