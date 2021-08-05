تراند الفن: وزير خارجية الجزائر يبحث هاتفيًا مع نظرائه من 3 دول عربية تطورات الوضع بالمنطقة

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فنون - كتب امير التهامي في الخميس 5 أغسطس 2021 12:09 صباحاً - الجزائر – (د ب أ)
أجرى وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة اليوم الأربعاء محادثات هاتفية مع نظرائه من 3 دول عربية، بحسب تغريدة له عبر حسابه الرسمي على “تويتر”.
وأوضح لعمامرة أنه تحدث مع نظيره التونسي عثمان الجرندي، حيث تناولا التطورات الأخيرة في المنطقة وآليات توحيد الجهود المشتركة للمساهمة في توطيد دعائم الأمن والاستقرار.
كما أجرى محادثات مع نظيره المصري سامح شكري “لبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة واستعراض سبل تعزيز مساهمة دول الجوار في مرافقة الأشقاء الليبيين لتجسيد التسوية السياسية المنشودة”.
وفي حديثه مع وزيرة خارجية السودان، مريم الصادق المهدي ذكر أنه “جدد الإلتزام بالعمل سويا من أجل ترقية الحلول السياسية للأزمات التي تعيشها المنطقة”.
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